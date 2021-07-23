Украина запретила въезд 12 российским морякам. Они пытались пересечь границу по паспортам, выданным в оккупированном Крыму

Украина запретила въезд на три года 12 российским морякам, которые пытались пересечь границу с недействительными паспортами, выданными в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Как отмечается, моряки — граждане России — члены команды судна под флагом Либерии, которые прибыли в пункт пропуска «Морской порт Южный» в городе Южный.

Пограничники напомнили, что согласно ст. 9 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины», документы, выданные органами или должностными лицами, которые были созданы или назначены незаконно, являются недействительными.