США ввели санкції проти Куби через придушення протестів

Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністра збройних сил Альваро Лопеса Мієри і Національної спеціальної бригади МВС Куби за порушення прав людини під час придушення антиурядових протестів.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Всі активи Мієри і членів НСБ у Сполучених Штатах заморожені, вʼїзд в США їм заборонено, а американські громадяни та юрособи не можуть вести з ними фінансову діяльність.
Мінфін зазначає, що Мієра і НСБ причетні до зникнення понад 100 учасників протесту і загибелі мінімум однієї особи.
Як повідомляє «Радіо Свобода», президент США Джо Байден попередив, що це «тільки початок».
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес назвав санкції «необґрунтованими і наклепницькими».
- 11 липня на Кубі почалися багатотисячні акції протесту проти комуністичного уряду країни. Люди обурені дефіцитом їжі, високими цінами, відключенням електроенергії і недостатньою боротьбою з коронавірусом. Силовики почали силові розгони і затримання.