В Індонезії за тиждень зафіксували рекордний показник смертності від коронавірусу

Цього тижня в Індонезії зафіксували 1,4 тисячі летальних випадків від ускладнень, які спричинив COVID-19.
Країна стала новим епіцентром поширення COVID-19, пише Reuters.
Також в Індонезії в порівнянні з даними попереднього місяця упʼятеро зросли показники виявлення нових хворих.
«Індонезія стикається з дуже високим рівнем поширення вірусу, і це свідчить про виняткову важливість прийняття суворих заходів, особливо обмежень на пересування, по всій країні», — йдеться в повідомленні ВООЗ.
Попри це у вівторок в країні послабили карантин. Президент країни Джоко Відодо послався на офіційні показники захворюваності. Проте експерти повʼязують їх зі зменшенням тестувань серед громадян країни.
Наразі у світі циркулює новий небезпечний штам «Дельта».
- Національна академія наук України повідомляє, що завершилась фаза спадання захворюваності на коронавірус. Попри все ще низький її рівень існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання — подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням там штаму «Дельта».
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.