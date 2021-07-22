В Индонезии за неделю зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса

На этой неделе в Индонезии зафиксировали 1,4 тысячи летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19.

Страна стала новым эпицентром распространения COVID-19, пишет Reuters.

Также в Индонезии по сравнению с данными предыдущего месяца в пять раз выросли показатели выявления новых больных.

«Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем распространения вируса, и это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер, особенно ограничений на передвижение, по всей стране», — говорится в сообщении ВОЗ.

Несмотря на это во вторник в стране ослабили карантин. Президент страны Джоко Видодо сослался на официальные показатели заболеваемости. Однако эксперты связывают их с уменьшением тестирований среди граждан страны.