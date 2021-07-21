Україна погодила взаємне визнання дипломів з Угорщиною

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди про взаємне визнання з Угорщиною документів про освіту.
Про це пише пресслужба уряду.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 21 липня.
«Взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені сприятиме продовженню освіти або професійній діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини — в Україні», — зазначили там.
В уряді підкреслили, що це рішення дозволяє у подальшому підписати угоду.
- На початку червня Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу. Аналогічної домовленості досягли й з Молдовою.