Украина согласовала взаимное признание дипломов с Венгрией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о взаимном признании с Венгрией документов об образовании.

Об этом пишет пресс-служба правительства.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 21 июля.

«Взаимное признание документов об образовании и ученых степенях будет способствовать продолжению образования или профессиональной деятельности граждан Украины в Венгрии и граждан Венгрии — в Украине», — отметили там.

В правительстве подчеркнули, что это решение позволяет в дальнейшем подписать соглашение.