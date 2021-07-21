У Молдові ексрадник президента Санду влаштував бійку з колишнім віцеміністром внутрішніх справ у прямому ефірі

У Молдові під час прямого ефіру побилися ексрадник президента Сергій Тофілат та колишній віцеміністр внутрішніх справ Геннадій Косован.

Як зазначається, інцидент стався в ефірі програми Ora Expertizei на телеканалі Jurnal TV.

Спочатку між Косованом та Тофілатом виникла словесна сварка, коли ексрадник Майї Санду назвав Косована «недоноском», той хлюпнув йому в обличчя водою зі склянки. Після цього Тофілат вдарив Косована і повалив на підлогу.

На відео видно, що після падіння Косован тримається за голову, а потім різко падає, декілька секунд він лежав нерухомо. У цей момент до ексвіцеміністра підбіг працівник телеканалу і прямий ефір перервали.

За словами одного з гостей програми, члена партії «Альянс за обʼєднання румунів» (AUR) Доріна Кіртоаке, в студію телеканалу викликали швидку допомогу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, проте нині допис недоступний для перегляду.

Ведучий програми Дмитро Мішин запевнив, що Тофілат і Косован владнали конфлікт, та опублікував фото, на якому вони потискають руки.

Згодом Тофілат на своїй сторінці у Facebook попросив вибачення за те, що сталося.

«Це була ситуація, коли я не зміг контролювати свої емоції, і шкодую про те, що трапилося. Насильство неприпустиме, суперечки не вирішуються за допомогою таких інструментів, якими б не були їхній характер або причини. Я шкодую про цей інцидент», — наголосив він.