В Молдове экс-советник президента Санду устроил драку с бывшим вице-министром внутренних дел в прямом эфире

В Молдове во время прямого эфира подрались экс-советник президента Сергей Тофилат и бывший вице-министр внутренних дел Геннадий Косован.

Как отмечается, инцидент произошел в эфире программы Ora Expertizei на телеканале Jurnal TV.

Сначала между Косованом и Тофилатом возник словесный спор, когда экс-советник Майи Санду назвал Косована «недоноском», тот плеснул ему в лицо водой из стакана. После этого Тофилат ударил Косована и повалил на пол.

На видео видно, что после падения Косован держится за голову, а потом резко падает, несколько секунд он лежал неподвижно. В этот момент к бывшему вице-министру подбежал работник телеканала и прямой эфир прервали.

По словам одного из гостей программы, члена партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Дорина Киртоакэ, в студию телеканала вызвали скорую помощь. Об этом он написал на своей странице в Facebook, однако сейчас сообщение недоступно для просмотра.

Ведущий программы Дмитрий Мишин заверил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают руки.

Впоследствии Тофилат на своей странице в Facebook извинился за произошедшее.

«Это была ситуация, когда я не смог контролировать свои эмоции, и жалею о том, что случилось. Насилие недопустимо, споры не решаются с помощью таких инструментов, какими бы ни были их характер или причины. Я жалею об этом инциденте», — подчеркнул он.