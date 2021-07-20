Китай заперечує свою участь у масштабній кібератаці на Microsoft. Напередодні США та ЄС виступили з офіційними звинуваченнями

Китай заявляє, що звинувачення у здійсненні масштабної хакерської атаки на компанію Microsoft, висунуті на його адресу з боку США, ЄС та НАТО, є безпідставними.
Речник міністерства закордонних справ Китаю назвав «закиди з боку Вашингтону політично вмотивованими і нічим не підкріпленими», передає Yahoo.
Посли КНР у Новій Зеландії та Австралії висловили обурення тим, що ці країни підтримали заяву Білого дому щодо засудження Китаю.
Дипломатична установа запевняє, що Вашингтон сам є «чемпіоном світу зі зловмисних хакерських нападів».
Напередодні США, ЄС, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія і союзники по НАТО звинуватили Китай у зламі чверті мільйона поштових серверів Microsoft Exchange.
ЄС заявив, що атака була здійснена з території Китаю. Велика Британія і США прямо звинуватили у кібершпигунстві Міністерство держбезпеки КНР.
Тоді зловмисники намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, університетів, неурядових установ, аналітичних центрів та низки інших організацій.
- Китай — не єдина країна, яка, ймовірно, скоює кібератаки на США та Європу. Зацікавленою у цій справі є і Росія. У травні Microsoft також повідомляла про атаки з боку Nobelium, яку повʼязують зі спецслужбами Росії. Ймовірно, вона стоїть і за атаками на клієнтів програмного забезпечення компанії SolarWinds, через яке хакери атакували американські структури в 2020 році.