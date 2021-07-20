МОК уперше змінив олімпійський девіз «Швидше, вище, сильніше»

Міжнародний олімпійський комітет уперше в історії змінив традиційне гасло Олімпіади «Швидше, вище, сильніше» (Сitius, Аltius, Fortius).
Про це пише Reuters.
Члени комітету вирішили додати до гасла слово «разом». Новий девіз звучить так «Швидше, вище, сильніше — разом».
«Ми повинні адаптувати девіз до сьогодення. Спільні зусилля приносять швидші і кращі результати, ніж робота наодинці», — підкреслив очільник МОК Томас Бах.
Латиною девіз звучатиме так Citius, altius, fortius — communis.
- Офіційний девіз Олімпійських ігор запропонував на першому олімпійському конгресі у 1894 році П’єр де Кубертен, який був ініціатором проведення сучасної Олімпіади та першим головою МОК. Ці слова він почув від французького священника Анрі Дідона, який озвучив їх під час відкриття спортивних змагань у коледжі Кубертена. На його думку, саме ця фраза найкраще висвітлює мету всіх спортсменів у світі.