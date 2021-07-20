МОК впервые изменил олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Международный олимпийский комитет впервые в истории изменил традиционный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее» (Сitius, Аltius, Fortius).

Об этом пишет Reuters.

Члены комитета решили добавить к девизу слово «вместе». Новый девиз звучит так «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

«Мы должны адаптировать девиз к современным временам. Совместные усилия приносят более быстрые и лучшие результаты, чем работа в одиночку», — подчеркнул глава МОК Томас Бах.

На латыни девиз будет звучать так Citius, altius, fortius — communis.