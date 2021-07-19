В історичній частині Львова обвалилась стіна будинку. Під завалами знайшли тіло чоловіка

У Львові 19 липня на вулиці Руська, 8, обвалилась частина стіни в нежитловому будинку. Під завалами знайшли тіло чоловіка, особу якого встановлюють.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, частина стіни обвалилась у двоповерховому флігелі саме під час виконання ремонтних робіт. На місці події знайшли перфоратор, з яким, імовірно, і працював загиблий.
Як розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі Львівська міська рада не видавала.
На місці працюють бригади ДСНС. Вони розбирають зруйновані конструкції.
- У ніч на 28 серпня 2020 року у місті Дрогобич впала частина чотириповерхового житлового будинку. Рятувальники знайшли під завалами тіла восьми загиблих. Також травмувалися восьмеро людей. 29 серпня у Львівській області поліція затримала двох працівників комунального підприємства.
- Сімʼям загиблих і потерпілим під час обвалу будинку в Дрогобичі виплатять фінансову допомогу з обласного бюджету Львівщини.