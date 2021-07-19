В історичній частині Львова обвалилась стіна будинку. Під завалами знайшли тіло чоловіка

У Львові 19 липня на вулиці Руська, 8, обвалилась частина стіни в нежитловому будинку. Під завалами знайшли тіло чоловіка, особу якого встановлюють.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, частина стіни обвалилась у двоповерховому флігелі саме під час виконання ремонтних робіт. На місці події знайшли перфоратор, з яким, імовірно, і працював загиблий.

Як розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі Львівська міська рада не видавала.

На місці працюють бригади ДСНС. Вони розбирають зруйновані конструкції.