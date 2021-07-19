В исторической части Львова обвалилась стена дома. Под завалами нашли тело мужчины

Во Львове 19 июля на улице Русская, 8 обвалилась часть стены в нежилом доме. Под завалами нашли тело мужчины, личность которого устанавливается.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, часть стены обрушилась в двухэтажном флигеле именно во время выполнения ремонтных работ. На месте происшествия нашли перфоратор, с которым вероятно и работал погибший.
Как рассказал председатель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля, никаких разрешений на проведение ремонтных работ в здании Львовский городской совет не выдавал.
На месте работают бригады ГСЧС. Они разбирают разрушенные конструкции.
- В ночь на 28 августа 2020 года в городе Дрогобыч упала часть четырехэтажного жилого дома. Спасатели нашли под завалами тела восьми погибших. Также травмировались восемь человек. 29 августа во Львовской области полиция задержала двух работников коммунального предприятия.
- Семьям погибших и пострадавшим во время обвала дома в Дрогобыче выплатят финансовую помощь из областного бюджета Львовской области.