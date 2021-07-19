Мінфін спростував слова міністра про мінімальну зарплату у 7 700 гривень наступного року

Міністерство фінансів спростувало анонсоване своїм міністром Сергієм Марченком підвищення мінімальної зарплати до 7 700 гривень у 2022 році — це заплановано на 2024 рік.

Про це відомство заявило у коментарі агентству УНІАН та опублікувало графік підвищення мінімалки на своєму сайті.

«У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік», — уточнили у міністерстві.

Зараз її розмір становить 6 тисяч гривень, до кінця року має бути 6 500. З урахуванням макроекономічного прогнозу, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься у 2022 році на 200 гривень і становитиме 6 700, у 2023 році — на 476 і становитиме 7 176, а вже у 2024 році вона і буде 7 665 через збільшення на 489 гривень.