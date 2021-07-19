Компанія Ford випустила ароматизатор із запахом бензину. Його продаватимуть тільки власникам електромобілей

Американська компанія Ford випустила аромат преміумкласу з запахом бензину для власників електромобілів, які сумують за атмосферою звичайних машин.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Аромат називається Mach-Eau і у ньому є «нотки гумових шин та автомобільного салону», а також лаванда, герань, сандал і синій імбир.

Компанія каже, що кожен п’ятий водій електромобіля найбільше сумує саме за запахом бензину. Такі дані вони отримали за результатами свого опитування.

Втім ароматизатор буде доступний не для усіх — його отримуватимуть тільки власники електричних Mustang.