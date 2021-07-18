США домовляються про будівництво в Британії гігантського космічного радара для протидії Росії

Влада США хоче побудувати у Великий Британії гігантський радар, призначений для відстеження обʼєктів в глибокому космосі та протидії загрозам з боку Росії та Китаю. Про це із посиланням на британське Міністерство оборони повідомляють місцеві ЗМІ. Об’єкт у Британії повинен стати частиною глобальної радарної системи американських Космічних сил Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Він зможе ідентифікувати потенційні цілі на відстані до 36 тисяч км від Землі. Саме в цих районах космосу знаходяться багато військових супутників.

В міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що радар можуть збудувати в Шотландії або ж на півдні країни. З цього приводу зараз тривають переговори зі США. На обʼєкті встановлять 10—15 великих супутникових тарілок діаметром 15 метрів для стеження і від чотирьох до шести — для передачі. Ще два радари системи DARC збудують в американському штаті Техас, а також в Австралії. Перший з трьох об’єктів повинен розпочати роботу вже в 2025 році. Але в якій із країн — не повідомляється.