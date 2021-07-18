США договариваются о строительстве в Британии гигантского космического радара для противодействия России

Власти США хотят построить в Великобритании гигантский радар, предназначенный для отслеживания объектов в глубоком космосе и противодействия угрозам со стороны России, а также Китая. Об этом со ссылкой на британское Министерство обороны сообщают местные СМИ. Объект в Британии должен стать частью глобальной радарной системы американских Космических сил Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Он сможет идентифицировать потенциальные цели на расстоянии до 36 тысяч км от Земли. Именно в этих районах космоса находится много военных спутников.

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что радар могут построить в Шотландии или на юге страны. По этому поводу сейчас идут переговоры с США. На объекте установят 10—15 крупных спутниковых тарелок диаметром 15 метров для слежения и от четырех до шести — для передачи. Еще два радара системы DARC построят в американском штате Техас, а также в Австралии. Первый из трех объектов должен начать работу уже в 2025 году. Но в какой из стран — не сообщается.