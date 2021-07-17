Молдова на рік перекриє трасу, що зʼєднує Румунію та Україну

У Молдові закриють на ремонт ділянку національної траси M1, що зʼєднує Румунію та Україну.
Про це повідомили у пресслужбі Державної дорожньої адміністрації країни.
Як зазначається, йдеться про дорогу від кордону з Румунією через Леушень, Кишинів, Дубоссари і до кордону з Україною. Ремонт розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.
У звʼязку з цим автомобілі перенаправляють на траси R4 R6 (Гояни — Криулень) — M1 і G72 R6 (Браніште — Криулень).
Зазначимо, ця ділянка дороги M1 є частиною столичної обʼїзної дороги Молдови. Через збільшення транспортного потоку і для розвантаження мостів влада країни вирішила відремонтувати і розширити дорогу.
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