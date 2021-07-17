У ПАР кількість загиблих через масові заворушення збільшилася до 212 людей

Кількість загиблих через масові заворушення в ПАР зросла до 212 людей. Ще три дні тому повідомлялося про 72 смерті.

Про це пише ВВС.

Зростання кількості смертей повʼязане з посиленням мародерства. Усі загиблі або були учасникам пограбунків (загинули в тисняві), або постраждали від озбройних натовпів.

Мародерство на півдні і сході країни триває. Важка ситуація у провінції Квазулу-Наталь. Поліція та армія намагаються охороняти продовольчі магазини, супермаркети й АЗС, але в Дурбані гостро відчувається дефіцит. У місті розграбовано не менше 800 роздрібних магазинів.

Президент ПАР Сіріл Рамафоса назвав погроми «спланованим нападом на демократію».

«Тепер ясно, що події минулого тижня були навмисним, скоординованим і добре спланованим нападом на нашу демократію. Конституційний лад нашої країни перебуває під загрозою», — сказав він.

Силовики заарештували понад 3 тисячі людей. Влада ПАР кинула 25 тисяч солдатів на боротьбу із заворушеннями.