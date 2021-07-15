У ПАР залучать 25 тисяч військових для придушення протестів і заворушень

Уряд Південно-Африканської Республіки планує залучити 25 тисяч військових для придушення масових протестів і заворушень після ув’язнення експрезидента Джейкоба Зуми.

Про це пише BBC.

Щонайменше 72 людини загинули та понад 1 700 були арештовані у зв’язку з заворушеннями. Люди масово грабують магазини та громлять підприємства. Подібне залучення військових буде наймасштабнішим із часів закінчення апартеїду.

В уряді країни зазначають, що вживають низку заходів для запобігання нестачі їжі. Місцеве населення починає формувати озброєні загони, щоб уберегтися від протестувальників та їхніх грабежів.

Син експрезидента Зуми Дудузана у своєму Instagram оприлюднив звернення, в якому закликав протестувальників «робити це відповідально». Водночас він розкритикував уряд за ув’язнення батька та закликав звільнити його. Дудузана зазначив, що причина нинішніх протестів саме у соціальній нерівності через політику уряду, а залучення військових лише призведе до масової бійні і виходу ситуації з-під контролю.