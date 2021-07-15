У ПАР залучать 25 тисяч військових для придушення протестів і заворушень

Уряд Південно-Африканської Республіки планує залучити 25 тисяч військових для придушення масових протестів і заворушень після ув’язнення експрезидента Джейкоба Зуми.
Про це пише BBC.
Щонайменше 72 людини загинули та понад 1 700 були арештовані у зв’язку з заворушеннями. Люди масово грабують магазини та громлять підприємства. Подібне залучення військових буде наймасштабнішим із часів закінчення апартеїду.
В уряді країни зазначають, що вживають низку заходів для запобігання нестачі їжі. Місцеве населення починає формувати озброєні загони, щоб уберегтися від протестувальників та їхніх грабежів.
Син експрезидента Зуми Дудузана у своєму Instagram оприлюднив звернення, в якому закликав протестувальників «робити це відповідально». Водночас він розкритикував уряд за ув’язнення батька та закликав звільнити його. Дудузана зазначив, що причина нинішніх протестів саме у соціальній нерівності через політику уряду, а залучення військових лише призведе до масової бійні і виходу ситуації з-під контролю.
- 8 липня колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався поліції та почав відбувати 15-місячний термін тюремного увʼязнення за прояв неповаги до суду. 79-річний експрезидент ПАР відбуватиме покарання у провінції Квазулу-Наталь на сході країни, хоча спершу він опирався увʼязненню. Крім того, обʼєднання ветеранів країни, яке прихильне до Зуми, погрожувало дестабілізувати ситуацію в ПАР, якщо правоохоронці все-таки затримають експрезидента.
- Нагадаємо, політик отримав покарання через відмову прийти на допит щодо його ймовірної причетності до корупції під час перебування на посаді глави держави. Колишній президент звинувачення на свою адресу не визнає і називає їх наклепом.