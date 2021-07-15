В ЮАР привлекут 25 тысяч военных для подавления протестов и беспорядков

Правительство ЮАР планирует привлечь 25 тысяч военных для подавления массовых протестов и беспорядков после заключения экс-президента Джейкоба Зумы.
Об этом пишет BBC.
По меньшей мере 72 человека погибли и более 1 700 были арестованы в связи с беспорядками. Люди массово грабят магазины и громят предприятия. Подобное привлечение военных будет самым масштабным со времен окончания апартеида.
В правительстве страны отмечают, что принимают ряд мер для предотвращения недостатка пищи. Местное население начинает формировать вооруженные отряды, чтобы уберечься от протестующих и их грабежей.
Сын экс-президента Зумы Дудузана в своем Instagram обнародовал обращение, в котором призвал протестующих «делать это ответственно». В то же время он раскритиковал правительство за заключение отца и призвал освободить его. Дудузана отметил, что причина нынешних протестов именно в социальном неравенстве из-за политики правительства, а привлечение военных только приведет к массовой бойне и выходу ситуации из-под контроля.
- 8 июля бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции и начал отбывать 15-месячный срок тюремного заключения за проявление неуважения к суду. 79-летний экс-президент ЮАР будет отбывать наказание в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны, хотя сначала он сопротивлялся заключению. Кроме того, объединение ветеранов страны, благосклонное к Зуме, грозило дестабилизировать ситуацию в ЮАР, если правоохранители все-таки задержат экс-президента.
- Напомним, политик получил наказание за отказ прийти на допрос из-за его возможной причастности к коррупции во время пребывания на посту главы государства. Бывший президент обвинения в свой адрес не признает и называет их клеветой.