В ЮАР начались массовые беспорядки после заключения экс-президента. Погибли более 70 человек

В Южно-Африканской Республике начались массовые беспорядки после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы, что привело к смертям.
Об этом пишет The Associated Press.
Известно как минимум о 72 погибших. Люди умерли в давке во время беспорядков, которые сопровождались разбоем и грабежом магазинов. Полиция пыталась остановить их светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.
Более 1 200 человек задержали во время этих беспорядков. В двух провинциях люди захватили радиостанцию, а некоторые центры вакцинации от коронавируса закрыли, что привело к срыву вакцинации.
Генерал-майор полиции ЮАР Матапело Петерс заявил, что большинство смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь произошли из-за давки во время грабежей магазинов, когда тысячи людей воровали еду, электроприборы, одежду и алкогольные напитки. Также он отметил, что есть случаи смертей от взрывов, когда люди пытались взорвать банкоматы.
- 8 июля бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции и начал отбывать 15-месячный срок тюремного заключения за проявление неуважения к суду. 79-летний экс-президент ЮАР будет отбывать наказание в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны, хотя сначала он сопротивлялся заключению. Кроме того, объединение ветеранов страны, лояльное к Зуме, грозило дестабилизировать ситуацию в ЮАР, если правоохранители все-таки задержат экс-президента.
- Напомним, политик получил наказание за отказ прийти на допроспо поводу его возможной причастности к коррупции во время пребывания на посту главы государства. Бывший президент обвинения в свой адрес не признает и называет их клеветой.