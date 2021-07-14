В ЮАР начались массовые беспорядки после заключения экс-президента. Погибли более 70 человек

В Южно-Африканской Республике начались массовые беспорядки после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы, что привело к смертям.

Об этом пишет The Associated Press.

Известно как минимум о 72 погибших. Люди умерли в давке во время беспорядков, которые сопровождались разбоем и грабежом магазинов. Полиция пыталась остановить их светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Более 1 200 человек задержали во время этих беспорядков. В двух провинциях люди захватили радиостанцию, а некоторые центры вакцинации от коронавируса закрыли, что привело к срыву вакцинации.

Генерал-майор полиции ЮАР Матапело Петерс заявил, что большинство смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь произошли из-за давки во время грабежей магазинов, когда тысячи людей воровали еду, электроприборы, одежду и алкогольные напитки. Также он отметил, что есть случаи смертей от взрывов, когда люди пытались взорвать банкоматы.