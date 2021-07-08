Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции и сел в тюрьму. Его приговорили за неуважение к суду

Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума сдался полиции и начал отбывать 15-месячный срок тюремного заключения, за проявление неуважения к суду.

Об этом сообщила его дочь Дуду Зума-Самбудла, написав, что «отец находится в хорошем расположении духа и дорогой в тюрьму смеялся».

79-летний экс-президент ЮАР будет отбывать наказание в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны, хотя сначала он сопротивлялся заключению. Кроме того объединения ветеранов страны, которое поддерживает Зуму пригрозило дестабилизировать ситуацию в ЮАР, если правоохранители таки задержат экс-президента.

В конце концов Зума решил не доводить ситуацию до силового задержания и добровольно сдался.

Напомним, политик получил наказание за отказ прийти на допрос по поводу его возможной причастности к коррупции во время пребывания на посту главы государства. Бывший президент обвинения в свою сторону отметает и называет их клеветой.