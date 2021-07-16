У США жінка вперше вступила до лав спецназу Військово-морських сил

Уперше в історії жінка пройшла програму навчання ВМС США та успішно склала іспит — вона стане оператором бойового корабля спеціального призначення (SWCC).

Про це повідомили у пресслужбі ВМС США.

«Стати першою жінкою, яка закінчила підготовку військово-морського спецназу, — це екстраординарне досягнення, і ми неймовірно пишаємося нашим товаришем по команді», — заявив командувач Управління спеціальних операцій військово-морських сил США, контрадмірал ВМС США Гʼю Говард.

Він також наголосив, що військова змогла проявити «характер, пізнавальні здібності та лідерські якості, необхідні для приєднання до наших сил».

Зазначимо, ім’я жінки не розкривається з метою безпеки. Загалом відбір пройшли 17 осіб. Лише приблизно 35% кандидатів на вступ до лав SWCC завершують навчання.

За даними Associated Press, до лав управління спецоперацій ВМС США подавали заяви 18 жінок, 14 із них не пройшли випробування, ще три готуються до іспиту.