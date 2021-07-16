В США женщина впервые вступила в ряды спецназа Военно-морских сил

Впервые в истории женщина прошла программу обучения ВМС США и успешно сдала экзамен — она станет оператором боевого корабля специального назначения (SWCC).

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США.

«Стать первой женщиной, которая закончила подготовку военно-морского спецназа — это экстраординарное достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде», — заявил командующий Управлением специальных операций военно-морских сил США, контр-адмирал ВМС США Хью Говард.

Он также отметил, что военнослужащая смогла проявить «характер, познавательные способности и лидерские качества, необходимые для присоединения к нашим силам».

Имя женщины не раскрывается в целях безопасности. Всего отбор прошли 17 человек. Лишь около 35% кандидатов на вступление в ряды SWCC завершают обучение.

По данным Associated Press, в ряды управления спецопераций ВМС США подавали заявления 18 женщин, 14 из них не прошли испытания, еще три готовятся к экзамену.