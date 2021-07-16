Немовляті з Одеси з рідкісною генетичною хворобою зробили укол найдорожчим у світі препаратом, на який збирали гроші всією Україною

Семимісячний Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували рідкісну генетичну хворобу – спінальну мʼязову атрофію (СМА) першого типу, отримав у США укол найдорожчим у світі препаратом Zolgensma.

Про це повідомляється на сторінці «Діти ми встигнемо» у Facebook.

«Дмитрик Свічинський отримав заповітний укол Zolgensma», — йдеться у повідомленні.

Наразі родина перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо (США), де після ін’єкції на хлопчика чекає двомісячний курс реабілітації.