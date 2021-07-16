Младенцу из Одессы с редкой генетической болезнью сделали укол самым дорогим в мире препаратом, на который собирали деньги всей Украиной

Семимесячный Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали редкую генетическую болезнь — спинальную мышечную атрофию (СМА) первого типа, получил в США укол самым дорогим в мире препаратом Zolgensma.

Об этом сообщается на странице «Дети мы успеем» в Facebook.

«Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma», — говорится в сообщении.

Сейчас семья находится в детской больнице в Сан-Антонио (США), где после инъекции мальчика ожидает двухмесячный курс реабилитации.