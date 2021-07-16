Младенцу из Одессы с редкой генетической болезнью сделали укол самым дорогим в мире препаратом, на который собирали деньги всей Украиной

Семимесячный Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали редкую генетическую болезнь — спинальную мышечную атрофию (СМА) первого типа, получил в США укол самым дорогим в мире препаратом Zolgensma.
Об этом сообщается на странице «Дети мы успеем» в Facebook.
«Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma», — говорится в сообщении.
Сейчас семья находится в детской больнице в Сан-Антонио (США), где после инъекции мальчика ожидает двухмесячный курс реабилитации.
- 21 мая стало известно, что семья Свичинских собрала необходимую сумму — $2,05 миллиона, это произошло за рекордные 80 дней. После этого семья начала собирать документы для выезда в США. Для сбора средств родители и команда волонтеров организовывали различные мероприятия, деньги присылали со всего мира. Последний взнос поступил в середине мая — анонимный благодетель прислал почти $500 тысяч.
- Через два месяца после начала сбора средств клиника из США согласилась сделать скидку в $250 тысяч.
- Дмитрий Свичинский родился 30 ноября 2020 года, уже в декабре родители заметили, что у ребенка исчез тонус мышц во всем теле, также начала деформироваться грудная клетка. Врачи диагностировали у ребенка СМА, большинство детей с таким диагнозом не доживают до двух лет.