У Дніпрі побили відому активістку і правозахисницю. Мер Філатов звернувся до нового глави МВС

У Дніпрі увечері 15 липня у підʼїзді жорстко побили активістку Наталію Ешонкулову — жінка заявляє про зламаний ніс, вибиті зуби, а також струс мозку. Поліція кваліфікувала це як замах на вбивство.

Про напад сама Ешонкулова повідомила у Facebook, а про кваліфікацію нападу — поліція області.

Вона розповіла, що її били руками та ногами по голові. «Якби не сусідка, мене вбили б. У них були ножі». Ешонкулова вважає, що напад стався через її професійну діяльність, зокрема «боротьбу з бандитами». Вона звинувачує у нападі людей бізнесмена Олександра Петровського, також серед імовірних причетних до нападу активістка назвала дніпровського бізнесмена Еміля Арутюняна та колишнього заступника мера Дніпра Віталія Мархасіна. Наразі вона перебуває у лікарні.

Поліція повідомляє, що кваліфікувала напад на Ешонкулову як замах на умисне вбивство. Правоохоронці розглядають усі версії злочину, одна з яких — громадська діяльність потерпілої.

У пʼятницю, 16 липня, мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням знайти і покарати виконавців, організаторів і замовників цього злочину.

За даними дніпровських ЗМІ, Наталія Ешонкулова розслідує місцеву злочинність, займається захистом постраждалих від рейдерських захоплень у Дніпрі, є підприємцем і головою організації «Укри». Філатов зазначив, що вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес, і саме завдяки її зусиллям в останню хвилю коронавірусу у Дніпрі не пішли на суворі обмеження.