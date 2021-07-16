Авіакатастрофа Ан-26 на Камчатці: екіпаж проігнорував попередження диспетчерів та приладів і врізався у скелю

Причиною катастрофи літака Ан-26 на Камчатці, ймовірно, стала помилка екіпажу — він проігнорував попередження диспетчерів та приладів і, як наслідок, літак врізався у скелю. Загинули усі 28 людей на борту.

Про це пише «КоммерсантЪ» з посиланням на інформацію Росавіації з безпеки польотів.

Посадка виконувалася у складних погодних умовах з низькою хмарністю. Щоб посадити літак, потрібно було пролетіти повз аеродром, розвернутися над морем і повернутися до нього. Після проходу над аеродромом Ан-26 почав відхилятися від курсу. Перед розворотом над морем диспетчер повідомила льотчикам про помилку: вони виконували маневри на пʼять кілометрів північніше від траси. Диспетчер заборонила їм знижуватися, але вони проігнорували її застереження. Невдовзі після цього літак врізався в скелястий берег за 3,6 кілометра від аеродрому.