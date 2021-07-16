В Україні вперше за 10 років відкрили нову злітно-посадкову смугу

В Україні вперше за останні 10 років відкрили нову злітно-посадкову смугу в аеропорту. Її збудували в міжнародному аеропорту Одеси.

Про це пише «Центр транспортних стратегій».

Нова злітно-посадкова смуга дозволить зробити аеропорт «всепогодним», тобто він зможе приймати літаки за будь-яких погодних умов. Також він зможе приймати широкофюзеляжні літаки, такі як Boeing 767, Airbus A330 та інші.

Перед цим аеропорт Одеси не працював 36 годин, щоб підготуватися до запуску нової смуги. 16 липня о 9 ранку там приземлився перший літак.