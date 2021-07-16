В Україні вперше за 10 років відкрили нову злітно-посадкову смугу

В Україні вперше за останні 10 років відкрили нову злітно-посадкову смугу в аеропорту. Її збудували в міжнародному аеропорту Одеси.
Про це пише «Центр транспортних стратегій».
Нова злітно-посадкова смуга дозволить зробити аеропорт «всепогодним», тобто він зможе приймати літаки за будь-яких погодних умов. Також він зможе приймати широкофюзеляжні літаки, такі як Boeing 767, Airbus A330 та інші.
Перед цим аеропорт Одеси не працював 36 годин, щоб підготуватися до запуску нової смуги. 16 липня о 9 ранку там приземлився перший літак.
- Служба безпеки викрила махінації посадовця КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», які завдали держбюджету 9 мільйонів гривень збитків. За версією слідства, посадовець «закрив очі» на неякісний ремонт злітно-посадкової смуги, який зробили ще в 2017—2018 роках. Замість того, щоб звернутися до підрядника, який робив ремонт, він знайшов нову компанію, що й переробляла неякісні ділянки.