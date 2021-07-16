В Украине впервые за 10 лет открыли новую взлетно-посадочную полосу

В Украине впервые за последние 10 лет открыли новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Ее построили в международном аэропорту Одессы.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Новая взлетно-посадочная полоса позволит сделать аэропорт «всепогодным», то есть он сможет принимать самолеты при любых погодных условиях. Также он сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767, Airbus A330 и другие.
Перед этим аэропорт Одессы не работал 36 часов, чтобы подготовиться к запуску новой полосы. 16 июля в 9 утра там приземлился первый самолет.
- Служба безопасности разоблачила махинации чиновника КП «Международный аэропорт «Запорожье», которые нанесли госбюджету 9 млн гривен убытков. По версии следствия, чиновник «закрыл глаза» на некачественный ремонт взлетно-посадочной полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику, который делал ремонт, он нашел новую компанию, которая и переделывала некачественные участки.