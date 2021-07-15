У ДР Конго відправлять 40 українських військових і поліцейських. Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення в Демократичну Республіку Конго ще 40 українських миротворців.
Указ № 297/2021 підписаний на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони.
Рішення обґрунтовано тим, що участь України в місії ООН «відповідає національним інтересам держави та сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки».
У ДР Конго відправлять 20 військовослужбовців Збройних сил та 20 поліцейських і нацгвардійців. Кабміну доручено вжити заходів для відправки миротворців.
- В цьому році в ДР Конго загинули три українських миротворця.
- У лютому в країні вбили посла Італії. Конвой ООН атакували бойовики. Також був убитий один із солдатів.