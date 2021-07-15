В ДР Конго отправят 40 украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении в Демократическую Республику Конго еще 40 украинских миротворцев.

Указ № 297/2021 подписан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.

Решение обосновано тем, что участие Украины в миссии ООН «отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности».

В ДР Конго отправят 20 военнослужащих Вооруженных сил и 20 полицейских и нацгвардейцев. Кабмину поручено принять меры для отправки миротворцев.