В Україні на прохання виробника змінили вимоги до зберігання вакцини Pfizer

Виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних регуляторних органів з охорони здоров’я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї вакцини: дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2 °C до +8 °C протягом місяця — замість 5 днів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України 15 липня.

Тож, відповідно до нових рекомендацій, цю вакцину можна безпечно зберігати у пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2 °C до + 8 °C, протягом одного місяця. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року.