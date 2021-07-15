На аукціоні продадуть один з капелюхів Наполеона. Очікують за нього отримати €600 тисяч

На аукціоні дому Sothebyʼs зʼявиться одна з характерних чорних фетрових капелюхів Наполеона, які він носив під час нищівної поразки Росії у 1807 році. Про це повідомляє The Guardian.

Ідеться про шляпу-двокутівку. Вважається, що Наполеон носив її, коли підписував Тільзитський мир, який розділив континентальну Європу на різні зони французького і російського впливу. Ціна лоту — від €400 тисяч до €600 тисяч. Тільки 19 двокутівок були ідентифіковані як ті, що належать Наполеону. Більшість з них знаходяться у музейних колекціях.