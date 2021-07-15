На аукционе продадут одну из шляп Наполеона. Ожидают за нее получить €600 тысяч

Речь идет о шляпе-двууголке. Считается, что Наполеон носил ее, когда подписывал Тильзитский мир, который разделил континентальную Европу на различные зоны французского и российского влияния. Цена лота — от €400 тысяч до €600 тысяч. Только 19 дууголок были идентифицированы как принадлежащие Наполеону. Большинство из них находятся в музейных коллекциях.

На аукционе дома Sothebyʼs появится одна из характерных черных фетровых шляп Наполеона, которые он носил во время сокрушительного поражения России в 1807 году. Об этом сообщает The Guardian .

Также в продаже будет посмертная маска на основе оригинального слепка, который сняли врачи. Цена также от €400 тысяч до €600 тысяч.

Аукцион пройдет с 15 по 22 сентября, будет около 100 лотов: картины, скульптуры, столовое серебро, мебель, фарфор, украшения, фотографии, а также памятные вещи.

Напомним, что Наполеон умер в возрасте 51 года в изгнании на британском острове Святой Елены в мае 1821 года. Его последними словами были: «Франция, армия, глава армии, Жозефина». Когда он почувствовал, что скоро умрет, по его просьбе его одели в форму фельдмаршала, с ботинками и шпорами и положили на кровать, на которой он привык спать.