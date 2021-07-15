Колишній політвʼязень Сенцов звинуватив главу ОП Єрмака в недопуску його кінопроєкту на пітчинг Держкіно

Український режисер, колишній вʼязень Кремля Олег Сенцов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в недопуску його нового проєкту до конкурсу на держфінансування.

Про це режисер написав у Facebook.

«Мій наступний проєкт під назвою «Кай» — драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування, навіть не був допущений до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина — низькі оцінки експертів», — написав Сенцов.

Режисер висловив упевненість, що його зняли з конкурсу не через слабкий сценарій, а через громадянську позицію і політичні погляди.

«Експерти, прізвища яких навіть не вказують ані в їхніх висновках, ані на сайті Держкіно, поставили моєму проєкту заздалегідь низькі оцінки за вказівкою глави Офісу президента. Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно, це реакція на мою критику влади», — додав режисер.