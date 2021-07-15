Бывший политзаключенный Сенцов обвинил главу ОП Ермака в недопуске его кинопроекта на питчинг Госкино

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в недопуске его нового проекта к конкурсу на госфинансирование.

Об этом режиссер написал в Facebook.

«Мой следующий проект под названием «Кай» — драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина — низкие оценки экспертов», — написал Сенцов.

Режиссер выразил уверенность, что его сняли с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за гражданской позиции и политических взглядов.

«Эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально, это реакция на мою критику власти», — добавил он.