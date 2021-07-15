В Україні за добу вакцинували майже 110 тисяч людей та виявили 623 нові випадки COVID-19

За добу в Україні медики вакцинували 108 759 людей, першу дозу отримали 61 580 людей, а повністю імунізовані — 41 179.

Про це інформує МОЗ.

Станом на 14 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 804 621 людина.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату отримали 2 476 632 людини, а дві дози — 1 258 703 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).