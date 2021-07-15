В Украине за сутки вакцинировали почти 110 тысяч людей и выявили 623 новых случая COVID-19

За сутки в Украине медики вакцинировали 108 759 человек, первую дозу получили 61 580 человек, а полностью иммунизированы — 41 179.

Об этом сообщает Минздрав.

По состоянию на 14 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 804 621 человек.

С начала прививочной кампании первую дозу вакцины получили 2 476 632 человека, а две дозы — 1 258 703 (из них двое получили одну дозу за рубежом).