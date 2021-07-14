Німеччина заплатить жінці €23 тисячі компенсації — за «неприйнятний дитячий садок», який був далеко від дому

У Німеччині держава повинна виплатити жінці €23 тисячі за те, що дитячий садок, у якому місце надали її дитині, був занадто далеко від будинку. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Садочок для сина дали не поруч з будинком і не біля роботи. Жінці довелось щоденно відвозити туди дитину на машині — на дорогу вона витрачала приблизно дві години (з урахуванням заторів).