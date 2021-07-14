Германия заплатит женщине €23 тысячи компенсации — за «неприемлемый детский сад», который был далеко от дома

В Германии государство должно выплатить женщине €23 тысячи за то, что детский сад, в котором место предоставили ее ребенку, был слишком далеко от дома. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Садик для сына дали не рядом с домом и не возле работы. Женщине пришлось ежедневно отвозить туда ребенка на машине — на дорогу она тратила примерно 2 часа в день (с учетом пробок).