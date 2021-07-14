Папу Римського виписали з лікарні після операції на кишківнику

Перед тим, як повернутися до Ватикану, Папа відвідав базиліку Санта-Марія-Маджоре, де перед іконою Діви Марії висловив подяку за успіх операції і помолився за усіх хворих. Вже до полудня він повернувся у свою резиденцію Casa Santa Marta.

Папу Франциска вранці у середу, 14 липня, виписали з лікарні Університету Джемеллі у Римі — через 10 днів після операції на кишківнику , яку провели 4 липня. Про це повідомляє CNN .

Зазначимо, що у неділю, 11 липня, 84-річний Папа прочитав молитву з балкона лікарні в Римі. Це була його перша молитва, яку він зачитав не з вікна, яке виходить на площу Святого Петра у Ватикані.

«У ці дні госпіталізації я ще раз переконався, наскільки важлива гарна сфера охорони здоровʼя, яка доступна для всіх, як в Італії, так і в інших країнах», — сказав він тоді.

Операція на кишківнику була плановим хірургічним втручанням. Це перша госпіталізація Франциска, відтоді як у 2013 році він став Папою. У нього була дивертикулярна хвороба — це загальна назва поширеного стану, яке включає в себе невеликі опуклості або мішечки — дивертикули, які утворюються на стінках товстої кишки. За даними Національного інституту здоровʼя США, це поширене захворювання, яким страждає більше половини дорослого населення США, і воно частіше зустрічається з віком.