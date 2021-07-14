Рада перейменувала День захисників на День захисників та захисниць

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2325 про перейменування Дня захисника на День захисників та захисниць. Документ вносить відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України. Таке рішення підтримали 317 народних депутатів.

Про це йдеться на сайті Ради.

«Парламент підтримав перейменування Дня захисника, який Україна святкує 14 жовтня, на День захисників та захисниць. У 2008 році на службі в ЗСУ перебувало 1 800 жінок, наразі ж службу проходить 31 757 жінок. Жінки все частіше стають на захист нашої держави, а отже, ми будемо забезпечувати більше можливостей для них на рівні з чоловіками нести службу в ЗСУ», – розповіла очільниця руху «Зе! Жінки» та народна депутатка від «Слуги Народу» Марина Бардіна.

Також у Раді зареєстровані ініціативи № 5485 та №5488, які спрямовані на протидію сексуальним домаганням в ЗСУ.