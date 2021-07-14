Рада переименовала День защитников на День защитников и защитниц

Верховная Рада приняла законопроект №2325 о переименовании Дня защитника на День защитников и защитниц. Документ вносит соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Такое решение поддержали 317 народных депутатов.
Об этом говорится на сайте Рады.
«Парламент поддержал переименование Дня защитника, который Украина празднует 14 октября, в День защитников и защитниц. В 2008 году на службе в ВСУ было 1 800 женщин, теперь же службу проходит 31 757 женщин. Женщины все чаще становятся на защиту нашего государства, а значит, мы будем обеспечивать больше возможностей для них, чтобы наравне с мужчинами нести службу в ВСУ», — рассказала руководительница движения «Зе! Женщины» и народный депутат от «Слуг народа» Марина Бардина.
Также в Раде зарегистрированы инициативы № 5485 и №5488, направленные на противодействие сексуальным домогательствам в ВСУ.
- 1 июля Министерство обороны обнародовало фотографии репетиции военного парада к 30-летию независимости Украины. На них курсантки учатся маршировать на каблуках. В сети это вызвало критику и возмущение. В Минобороны ответили на критику — туфли из парадной формы не уберут, но каблук будет ниже.