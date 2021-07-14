Нардеп Тищенко пояснив, чому живе у квартирі брата свого помічника

Народний депутат Микола Тищенко пояснив, чому проживає у квартирі брата свого помічника Олександра Сітака — Віталія. Він зазначив, що з їхнім батьком Володимиром Сітаком понад 35 років був бізнес-партнером і має багато спільного майна.

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля».

«Ми понад 35 років були партнерами по бізнесу з його батьком — Володимиром Сітаком. Починали зі взуттєвого бізнесу, разом їздили в Італію, у нас були великі взуттєві магазини. Потім ми були партнерами в ресторанному бізнесі. Я хрестив його дітей. Дивно, що [Денис] Бігус показував саме Вовин будинок і говорив, що він мій», — розповів Тищенко.

За словами Тищенка, у його родини дуже близькі стосунки з родиною Сітаків. Вони дали йому можливість користуватися їхньою нерухомістю, але купувати її він поки не збирається.

«Якщо у мене буде така фінансова можливість, можливо, я це зроблю, але зараз я не впевнений, що готовий витратити стільки грошей на придбання цієї нерухомості. Гроші краще не заморожувати, вони повинні працювати», — вважає нардеп.

У декларації Тищенка вказано, що він має право на користування квартирою, яка перебуває у власності Віталія Сітака. Також у нього є багато спільного майна з Володимиром Сітаком.