Нардеп Тищенко пояснив, чому живе у квартирі брата свого помічника

Народний депутат Микола Тищенко пояснив, чому проживає у квартирі брата свого помічника Олександра Сітака — Віталія. Він зазначив, що з їхнім батьком Володимиром Сітаком понад 35 років був бізнес-партнером і має багато спільного майна.
Про це йдеться в матеріалі «Бабеля».
«Ми понад 35 років були партнерами по бізнесу з його батьком — Володимиром Сітаком. Починали зі взуттєвого бізнесу, разом їздили в Італію, у нас були великі взуттєві магазини. Потім ми були партнерами в ресторанному бізнесі. Я хрестив його дітей. Дивно, що [Денис] Бігус показував саме Вовин будинок і говорив, що він мій», — розповів Тищенко.
За словами Тищенка, у його родини дуже близькі стосунки з родиною Сітаків. Вони дали йому можливість користуватися їхньою нерухомістю, але купувати її він поки не збирається.
«Якщо у мене буде така фінансова можливість, можливо, я це зроблю, але зараз я не впевнений, що готовий витратити стільки грошей на придбання цієї нерухомості. Гроші краще не заморожувати, вони повинні працювати», — вважає нардеп.
У декларації Тищенка вказано, що він має право на користування квартирою, яка перебуває у власності Віталія Сітака. Також у нього є багато спільного майна з Володимиром Сітаком.
- Перед цим Тищенко також прокоментував журналістське розслідування про можливу причетність компаній його сестри до корупції під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві. За його словами, вони з сестрою — дві різні сім’ї. Вона займається бізнесом, а він – політикою, і вони не відповідають за вчинки одне одного.