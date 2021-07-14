У Канаді знайшли масове поховання на місці школи-інтернату. Там насильно асимілювали дітей корінних народів

У Канаді на території колишньої школи-інтернату для дітей корінного населення виявили масове поховання. Це уже не перша подібна «знахідка».

Про це повідомляє The Guardian.

Поховання виявили на острові Пенекалут неподалік Ванкуверу. Ідеться про понад 160 «непозначених і незадокументованих могил».

На цьому місці раніше працювала державна школа під управлінням католицької церкви. Однак наразі достеменно невідомо, чи йдеться саме про дитячі поховання.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що у нього «розривається серце» за плем'я пенелакут і корінні народи по всій країні через те, що колись трапилось з цими дітьми.

У травні та червні на території двох колишніх шкіл-інтернатів у канадських провінціях Британська Колумбія та Саскачеван теж виявили незадокументовані останки майже тисячі людей.