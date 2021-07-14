В Україні за добу вакцинували понад 100 тисяч людей та виявили 547 нових випадків COVID-19

За добу в Україні медики вакцинували 101 246 людей, першу дозу отримали 57 827 людей, а повністю імунізовані — 43 419.

Про це інформує МОЗ.

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 2 415 052 людини, а дві дози — 1 258 703 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).