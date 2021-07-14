В Украине за сутки вакцинировали более 100 тысяч людей и выявили 547 новых случаев COVID-19

За сутки в Украине медики вакцинировали 101 246 человек, первую дозу получили 57 827 человек, а полностью иммунизированы уже 43 419 украинцев.

Об этом информирует Минздрав.

По состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

С начала прививочной кампании первую дозу получили 2 415 052 человека, а две дозы — 1 258 703 (из них двое получили одну дозу за рубежом).