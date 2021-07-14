Фестиваль Atlas Weekend у Києві відвідала рекордна кількість людей — понад пів мільйона

Фестиваль Atlas Weekend, який тривав у столиці з 5 до 11 липня, відвідали понад 600 тисяч людей. Це стало новим рекордом для заходу.

У 2019 році фестиваль відвідали 538 тисяч людей, повідомляють організатори фестивалю.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський каже, що такі цифри є свідченням того, що люди втомилися від карантинних обмежень.

«Попри те, що виступи більшості закордонних артистів перенесли на 2022 рік, цьогорічне локальне музичне свято було не менш насиченим. Відвідувачів чекали шість сцен, де музиканти виступали в різних музичних жанрах. Окрім того, для киян і гостей міста зробили вільний вхід 5 та 6 липня», — зазначив чиновник, передає пресслужба КМДА.